Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что стартовали съёмки третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксёновой в главной роли. За его производство отвечают онлайн-кинотеатр KION и студия LOOKFILM.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

После событий второго сезона прошёл год. Наташа работает на месте своей бывшей начальницы, но на горизонте снова проблемы. Главная героиня может сесть в тюрьму, но, чтобы этого избежать, она начинает заботиться о маленьком ребёнке, уход за которым обеспечит ей отсрочку или условный срок.

Над проектом работает та же команда: режиссёр — Мария Шульгина, сценарий Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой. В шоу вместе с Аксёновой снимаются Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION.