Для EA Sports FC 25 вышел первый патч — он исправил зависания

Разработчики EA Sports FC 25 выпустили первый патч для футсима. В течение раннего доступа авторы обнаружили сразу несколько критических ошибок, которые исправили в дебютном апдейте — он уже доступен на ПК и консолях.

Так, первый патч исправляет зависания и вылеты в меню режима Ultimate Team, а также различные баги во время пробития послематчевых пенальти. Кроме того, авторы улучшили производительность и стабильность во время просмотра лучших моментов поединка.

Полноценный релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. Разработчики отметили, что продолжат исправлять ошибки, найденные геймерами в футсиме.