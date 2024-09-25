Автор «Подпольной империи» рассказал об отменённом сериале по «Бэтмену» про полицию Готэма

Американский продюсер Теренс Уинтер рассказал об отменённом спин-оффе «Бэтмена», который был в разработке ещё до выхода ленты с Робертом Паттинсоном. Проект разрабатывал лично Уинтер, создатель знаменитого криминального шоу «Подпольная империя».

По его задумке, сериал бы рассказывал о буднях полиции Готэма в современности, снятый в духе знаменитых полицейских шоу 1970-х.

Идея заключалась в том, что мы собирались сделать полицейское шоу в духе 1970-х годов — что-то похожее на криминально-полицейскую драму «Принц города» 1981 года, но в полицейском управлении Готэма. Сюжет бы рассказывал о современном полицейском в городе, погрязшем в коррупции. И этот парень однажды понимает, что он не на той стороне. В этой вселенной есть Бэтмен, однако он не участвует в происходящем — весь сюжет бы развивался исключительно вокруг этого полицейского.

Сперва идея приглянулась Мэтту Ривзу, однако чем больше он обсуждал сценарий с Уинтером, тем меньше шансов у проекта было появиться на свет. В результате создатель нового «Бэтмена» отмёл идеи автора «Подпольной империи» из-за творческих причин.

В результате Warner Bros. всё же выпустила спин-офф «Бэтмена» — им стал сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом. Что касается полицейского шоу о коррумпированном Готэме, то оно вряд ли когда-нибудь увидит свет.