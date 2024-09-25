Турецкий актёр Бурак Озчивит назвал свою роль в «Ёлках 11» очень короткой

В недавнем интервью «РИА Новости» известный турецкий актёр Бурак Озчивит поговорил про свою роль в комедийном фильме «Ёлки 11». По мнению Бурака, его персонажа в ленте было слишком мало.

Актёр отметил, что это связано с загруженностью своих съёмок в Турции. Озчивит выразил надежду, что сможет сняться в следующей части «Ёлок» в большем объёме, чем получилось сейчас. Актёру понравилась его небольшая, но душевная и интересная роль.

Так как у меня были свои съёмки в Турции, очень короткая у меня была роль там.

Герой Озчивита станет частью новеллы «Золушка». Его короткое появление можно будет увидеть там.

Премьера ленты запланирована на декабрь этого года.