В России стартовали продажи iPhone 16

24 сентября в России стартовали продажи линейки смартфонов iPhone 16, смарт-часов Apple Watch Ultra 2 и беспроводных наушников AirPods 4. Первым офлайн ритейлером данных устройств в стране стал restore:.

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж полного ассортимента новинок Apple с 24 сентября. iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Ultra 2 в чёрном цвете, новые наушники AirPods и аксессуары для устройств.

Цены на iPhone 16 начинаются от 115 тысяч рублей, на Apple Watch Ultra 2 — от 94 тысяч рублей, а на AirPods 4 — от 19 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Pro Max в цвете «титановый-бежевый» с 1 ТБ памяти составила 254 тысячи рублей.

Ко всему прочему, продажи новинок Apple стартовали и в цифровом магазине «Ситилинк». Там цены на базовый iPhone 16 начинаются от 118 тысяч рублей.