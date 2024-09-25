Мошенники обманывают игроков в Hamster Kombat в «Телеграме»

Уже 26 сентября игроки в Hamster Kombat смогут конвертировать все свои заработанные монеты в криптовалюту Hmstr и продать её. В связи с грядущим листингом в Сети появилось огромное количество мошенников, которые похищают у геймеров их средства.

Теперь злоумышленники придумали новый способ обмана — они предлагают пользователям вывести деньги из Hamster Kombat по «выгодному» курсу обмена на рубли. После этого игроку скидывают фишинговую ссылку и просят подтвердить транзакцию, однако затем он сразу теряет все сбережения, которые были связаны с кошельком в «Телеграме».

Как отмечают журналисты издания «Известия», одна из схем заключается в том, что злоумышленники рассылают российским игрокам ссылки на фишинговый сайт. На поддельной странице говорится, что геймеры могут вывести монеты из Hamster Kombat и конвертировать их в рубли. Однако для этого пользователям необходимо авторизоваться в «Телеграме» и ввести учётные данные на открывшейся странице.