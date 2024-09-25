Умер актёр Роман Мадянов, звезда «Солдат» и «Левиафана»

25 сентября телеведущая Екатерина Стриженова сообщила в своём телеграм-канале о смерти актёра Романа Мадянова. Артисту было 62 года. Причина кончины Мадянова пока не раскрывается.

Как же с тобой рядом всегда тепло и хорошо. И какой-же ты восхитительный артист, я всегда отмечала твой талант, а ты смущался и краснел… Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!

За свою карьеру актёр снялся во множестве фильмов и сериалов. Среди них были «Солдаты», «Левиафан», «СуперБобровы», «Штрафбат», «Наша Russia» и куча других проектов. Роман Мадянов также носил звание заслуженного артиста Российской Федерации и четырежды был номинирован на премию «Ника».