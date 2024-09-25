Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куолли сыграет в комедии «Счастливчик Гилмор 2»

Звезда «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куолли сыграет в комедии «Счастливчик Гилмор 2»
Аудио-версия:
Комментарии

В ходе нового выпуска The Tonight Show стало известно, что Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде», «Субстанция») сыграет в комедии «Счастливчик Гилмор 2». Какую именно роль исполнит актриса, пока неизвестно.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Лента вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на которую затем приобрёл Netflix.

Премьера комедии «Счастливчик Гилмор 2» c Адамом Сэндлером состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Каким получился фильм «Битлджус 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android