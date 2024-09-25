Звезда «Однажды в… Голливуде» Маргарет Куолли сыграет в комедии «Счастливчик Гилмор 2»

В ходе нового выпуска The Tonight Show стало известно, что Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде», «Субстанция») сыграет в комедии «Счастливчик Гилмор 2». Какую именно роль исполнит актриса, пока неизвестно.

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал.

Лента вышла в мировом прокате в 1996 году и заработала около $ 41 млн при бюджете в $ 12 млн. После этого лента стала большим хитом на телевидении, права на которую затем приобрёл Netflix.

Премьера комедии «Счастливчик Гилмор 2» c Адамом Сэндлером состоится в 2025 году. Точная дата пока не раскрывается.