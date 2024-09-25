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Apple раскрыла, сколько нужно памяти в iPhone для ИИ-функций

Apple раскрыла, сколько нужно памяти в iPhone для ИИ-функций
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На этой неделе Apple добавила в iOS 18.1 beta 5 новый документ. Из него стало известно, что для работы ИИ-инструментария Apple Intelligence на iPhone потребуется как минимум 4 ГБ памяти. Компания отмечает, что по мере развёртывания новых функций требования к хранилищу смартфона будут увеличиваться.

Требования к хранилищу для моделей Apple Intelligence на устройствах будут увеличиваться по мере развёртывания новых функций.

Стоит подчеркнуть, что данные требования применимы исключительно к iPhone. Вероятно, на iPad и Mac потребуется другое количество ресурсов.

Первые ИИ-функции Apple Intelligence уже можно протестировать, установив бета-версию iOS 18.1.

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