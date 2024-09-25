Nouns — первый клуб с составом по новой игре Deadlock от Valve

Американский киберспортивный клуб nouns анонсировал состав по новой игре от Valve под названием Deadlock. Информация появилась на странице организации в социальных сетях.

Nouns из США оказалась первой среди киберспортивных организаций, подписавших ростер по «Дедлоку». В состав вошли пять американцев, а также один представитель Пуэрто-Рико. Где будет выступать команда, пока неизвестно. Крупные турниры по этой дисциплине на данный момент анонсированы не были.

Состав nouns по Deadlock:

bungus (Пуэрто-Рико);

et (США);

OPP (США);

l0ckj4w (США);

cruise (США);

PoofikCat (США).

По слухам, многие известные киберспортивные клубы заинтересованы в подписании составов по Deadlock. Одной из таких организаций является HEROIC, которая уже создала аккаунт в социальных сетях, посвящённый новому направлению.