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Nouns — первый клуб с составом по новой игре Deadlock от Valve

Nouns — первый клуб с составом по новой игре Deadlock от Valve
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Американский киберспортивный клуб nouns анонсировал состав по новой игре от Valve под названием Deadlock. Информация появилась на странице организации в социальных сетях.

Nouns из США оказалась первой среди киберспортивных организаций, подписавших ростер по «Дедлоку». В состав вошли пять американцев, а также один представитель Пуэрто-Рико. Где будет выступать команда, пока неизвестно. Крупные турниры по этой дисциплине на данный момент анонсированы не были.

Состав nouns по Deadlock:

  • bungus (Пуэрто-Рико);
  • et (США);
  • OPP (США);
  • l0ckj4w (США);
  • cruise (США);
  • PoofikCat (США).

По слухам, многие известные киберспортивные клубы заинтересованы в подписании составов по Deadlock. Одной из таких организаций является HEROIC, которая уже создала аккаунт в социальных сетях, посвящённый новому направлению.

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