Начинается седьмой сезон Всероссийской киберспортивной Школьной лиги

Федерация компьютерного спорта России объявила о старте седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной Школьной лиги.

Турнир для школьников от 14 лет будет состоять из трёх этапов: региональный, зональный и финальный. Первые стадии пройдут в онлайн-формате, а решающая часть будет представлять из себя LAN-ивент.

В рамках соревнования сборные со всей страны сразятся в пяти дисциплинах: Dota 2, «Мир танков» (в режиме «Стальной Охотник»), Tetris, электронные шахматы и поиск в интернете на время.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн рублей. Победителем станет сборная, суммарно набравшая наибольшее количество баллов по всем дисциплинам. Кроме этого, благодаря партнёрству ФКС России со Сбером участники чемпионата смогут получить дополнительные денежные призы в размере 50 тысяч рублей.

Регистрация на седьмой сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной Школьной лиги доступна по ссылке.