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Драма «Горная невеста» про солдата-дезертира выйдет в кинотеатрах России

Драма «Горная невеста» про солдата-дезертира выйдет в кинотеатрах России
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Кинокомпания «Экспонента» объявила, что итальянская драма «Горная невеста» выйдет в кинотеатрах России. До этого лента была удостоена Гран-при жюри 81-го Венецианского кинофестиваля. Ко всему прочему, Италия выдвинула фильм на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

События картины разворачиваются в 1944 году в горной деревне Вермильо, где молодой солдат-дезертир Пьетро спасается от войны. Главный герой влюбляется в дочь местного учителя, что меняет жизни всех обитателей деревни.

В актёрский состав вошли Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари и другие. Кресло режиссёра заняла Маура Дельперо.

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