ТНТ покажет версию фильма «Иван Васильевич меняет всё!» с Филиппом Киркоровым

26 сентября в 20:00 мск в эфире телеканала ТНТ состоится показ режиссёрской версии фильма «Иван Васильевич меняет всё!». Отмечается, что зрители смогут увидеть ленту такой, какой её изначально задумывали создатели до пересъёмок.

К примеру, на экране появится Филипп Киркоров в образе императора Петра I, Анна Асти в образе Барби и другие звёзды. Напомним, авторы переснимали ленту после участия Киркорова в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Сюжет ремейка рассказывает, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Фильм стал самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.