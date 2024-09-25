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Вышел трейлер драмы «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом

Вышел трейлер драмы «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом
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Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала дебютный трейлер драмы «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом («Иллюзия обмана», «Добро пожаловать в Зомбилэнд») и Кираном Калкиным в главных ролях. В ролике показали завязку сюжета и несколько комичных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Фильм расскажет о двоюродных братьях Дэвиде и Бэнджи, которые выступают полными противоположностями друг друга. Родственники воссоединяются ради поездки в Польшу, чтобы почтить память своей любимой бабушки. Но путешествие принимает неожиданный поворот, когда старые конфликты братьев разгораются с новой силой.

Также в актёрский состав вошли Ольга Босова, Уилл Шарп, Дэниел Орескес, Лиза Садовы, Курт Эгиаван и другие. Кресло режиссёра занял сам Джесси Айзенберг.

Премьера картины «Настоящая боль» в мировом прокате состоится 1 ноября. Доберётся ли лента до российского проката, пока неизвестно.

Постер

Фото: Searchlight Pictures

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