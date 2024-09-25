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Авторы «Приключений Паддингтона» уже работают над четвёртой частью

Авторы «Приключений Паддингтона» уже работают над четвёртой частью
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Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, авторы «Приключений Паддингтона» объявили о работе над четвёртой частью. Данный анонс руководители кинокомпании StudioCanal сделали в рамках конференции Brand Licensing Europe в Лондоне.

Отмечается, что новая лента в серии выйдет до конца 2028 года. Премьера картины будет приурочена к празднованию 70-ти летия франшизы. Другие подробности пока не раскрываются.

Напомним, совсем скоро в прокате выйдет лента «Приключения Паддингтона 3». По сюжету Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей.

Премьера третьей части в России состоится 28 ноября, за полтора месяца до мирового релиза.

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