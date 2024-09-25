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Assassin's Creed Shadows перенесли до 14 февраля 2025 года

Assassin's Creed Shadows перенесли до 14 февраля 2025 года
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Ubisoft объявила о переносе Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии «Кредо Убийцы». Об этом компания объявила в соцсетях, назвав новую дату релиза — 14 февраля 2025 года. Проект сразу же выйдет в Steam, а владельцы предзаказов получат первое сюжетное дополнение бесплатно.

В своём посте разработчики объяснили новую дату релиза тем, что новая игра будет невероятно амбициозной, поэтому им понадобятся дополнительные несколько месяцев для полировки и улучшения проекта. Авторы принесли игрокам извинения и выразили уверенность в том, что конечный продукт придётся им по душе.

Изначально Assassin's Creed Shadows должна была выйти 15 ноября, однако теперь релиз состоится на три месяца позже. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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