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Дуэйн Джонсон и Крис Эванс — на свежих кадрах новогодней комедии «Красный»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали множество новых кадров из комедии «Красный». На них изображены Дуэйн Джонсон («Форсаж»), Крис Эванс («Мстители») и Дж. К. Симмонс («Человек-паук» Сэма Рэйми) в своих амплуа.

«Красный» расскажет историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

Ко всему прочему, в картине снялись Люси Лью, Бонни Хант, Кристофер Хивью, Кирнан Шипка, Мэри Элизабет Эллис, Уэсли Киммел, Ник Кролл и другие. Режиссёром выступил Джейк Кэздан («Джуманджи: Новый уровень»).

Мировая премьера ленты «Красный» состоится 15 ноября.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Фото: Entertainment Weekly/Amazon

Фото: Entertainment Weekly/Amazon