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В России стартуют предзаказы PS5 Pro — от 130 тысяч рублей

В России стартуют предзаказы PS5 Pro — от 130 тысяч рублей
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Сеть магазинов «Эльдорадо» объявила, что предзаказы на PS5 Pro в России стартуют 26 сентября. Ритейлер будет продавать консоль по цене 130 тысяч рублей.

Также представители компании сообщили, что покупатели смогут приобрести PS5 Pro по полной предоплате или в рассрочку до 24 месяцев. За предварительный заказ клиентам обещают кэшбек в размере 30%. Менее крупные ритейлеры будут просить за предзаказ PS5 Pro немного меньше — от 80 до 100 тысяч рублей.

Фото: «Эльдорадо»/Sony

PS5 Pro поступит в продажу во всём мире по цене в $ 699 (около 65 тысяч рублей) уже 7 ноября. Устройство получит улучшенное видеоядро, поддержку трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли.

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