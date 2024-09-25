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Автором сериала «Робокоп» выступит сценарист «Чёрных парусов» и «Элементарно»

Автором сериала «Робокоп» выступит сценарист «Чёрных парусов» и «Элементарно»
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Как сообщает издание Variety, компания Amazon начала полноценное производство сериала по «Робокопу». Шоураннером проекта выступит Питер Око, он наиболее известен по работе над «Элементарно» и «Чёрными парусами».

У сериала по Робокопу пока нет каких-либо подробностей. Известно, что шоу вновь расскажет историю человека-робота, который борется с преступностью традиционными методами. У проекта пока нет ни актёрского состава, ни примерной даты выхода.

Помимо «Робокопа», Amazon также трудится над «Звёздными вратами», «Парикмахерской», «Блондинкой в законе», «Розовой пантерой» и другими произведениями по знаменитым голливудским франшизам.

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