Team Spirit проиграла стартовый матч на BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2

Российская Team Spirit потерпела поражение в открывающем матче на топ-турнире BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2.

В стартовом матче групповой стадии «спириты» встретились с североамериканской Team Liquid. «Драконы» открыли счёт в серии, с лёгкостью забрав первую карту Dust 2, однако затем «жидким» удалось одолеть коллектив из России на Nuke и Anubis, завершив противостояние со счётом 2-1 в свою пользу.

Теперь Team Spirit находится в одном шаге от вылета с турнира. Российской команде предстоит сразиться с датской Astralis за право продолжить участие на соревновании. Team Liquid же, в свою очередь, гарантировала себе как минимум выход в четвертьфинал плей-офф.

Чемпионат BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 проходит в LAN-формате с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.