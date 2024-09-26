Расписание второго дня BLAST Fall Final 2024 по CS2 — Team Spirit против Astralis

Сегодня, 26 сентября, завершится групповая стадия топ-турнира BLAST Premier: Fall Final 2024 по Counter-Strike 2.

Второй игровой день ивента будет посвящён матчам победителей и проигравших. Команды, которые уступят в сериях на вылет, покинут соревнование, а ростеры, одержавшие верх в противостояниях победителей, пройдут сразу в полуфинал плей-офф. Остальные команды окажутся в четвертьфинале основного этапа.

Расписание матчей BLAST Premier: Fall Final 2024 по CS2 на 26 сентября, четверг:

13:00. Группа A, матч на вылет, Team Falcons (Дания) — FaZe Clan (Европа);

15:30. Группа A, матч победителей, Natus Vincere (Украина) — G2 Esports (Европа);

18:00. Группа B, матч на вылет, Astralis (Дания) — Team Spirit (Россия) ;

; 20:30. Группа B, матч победителей, Team Vitality (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Чемпионат BLAST Premier: Fall Final 2024 проходит в LAN-формате в период с 25 по 29 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках ивента восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 425 тыс. и слот на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024.