Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Бешеных псов» Тим Рот сыграет в фильме по «Острым козырькам»

Звезда «Бешеных псов» Тим Рот сыграет в фильме по «Острым козырькам»
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания Deadline, к актёрскому составу фильма по «Острым козырькам» присоединился Тим Рот. Актёр известен по фильмам «Бешеные псы», «Легенда о пианисте», «Невероятный Халк» и другим проектам.

Подробности роли Рота держатся в секрете, так же как роли Ребекки Фергюсон и Барри Кеогана, которые тоже сыграют в фильме.

К роли Томаса Шелби в картине вернётся Киллиан Мёрфи, сыгравший персонажа в сериале «Острые козырьки». Действие будущей картины развернётся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Сейчас Netflix работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.

Материалы по теме
Джордж Клуни против Брэда Питта: каким получился фильм «Одинокие волки»
Джордж Клуни против Брэда Питта: каким получился фильм «Одинокие волки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android