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«Я боялся, что не доживу»: Сэмюэл Л. Джексон — о своём контракте с Marvel на 9 фильмов

«Я боялся, что не доживу»: Сэмюэл Л. Джексон — о своём контракте с Marvel на 9 фильмов
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В недавнем интервью актёр Сэмюэл Л. Джексон, играющий Ника Фьюри в киновселенной Marvel, задался вопросом, проживёт ли он достаточно долго, чтобы закрыть свой контракт с Marvel Studios на девять картин.

По словам Джексона, он думал, что съёмки такого количества картин растянутся на несколько лет, поэтому переживал за то, сможет ли он вообще дожить до того, как снимут последний фильм. Как оказалось, все девять фильмов сняли за 2,5 года. Это удивило актёра.

Я не знал, что они собираются снять девять фильмов за два с половиной года. Это какое-то безумие!

В последний раз Джексон появился в образе Ника Фьюри в сериале «Секретное вторжение» про борьбу людей и скруллов.

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