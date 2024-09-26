Marvel будет выдвигать Райана Рейнольдса и Хью Джекмана на «Оскаре» и «Золотом глобусе»

По данным издания Variety, фильм «Дэдпул и Росомаха» поборется за «Оскар» и «Золотой глобус» в некоторых номинациях. Вернее, это сделают актёры.

Marvel Studios выдвинет Хью Джекмана и Райана Рейнольдса, чтобы они поборолись за победу в категориях «Лучшая мужская роль второго плана» на «Оскаре» и «Лучшая мужская роль» на «Золотом глобусе». «Дэдпул и Росомаха» также претендует на номинации в технических категориях за исключительную работу в области визуальных эффектов, звукорежиссуры и производственного дизайна.

Кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» также позволяют фильму претендовать на новую категорию в «Золотом глобусе». Категория «Кинематографические достижения и кассовые сборы» была введена в 2023 году для фильмов, собравших в мировом прокате $ 150 млн и более (при выручке в США не менее $ 100 млн).

Цифровая премьера ленты состоится 1 октября.