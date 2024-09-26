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«Преступление против зрителей»: актриса из «Москва слезам не верит» — о ремейке фильма

В свежем интервью изданию News.ru актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Антонину, высказалась о современных ремейках культовых советских фильмов.

По мнению Рязановой, в ремейках нет никакого смысла, поскольку они никогда не смогут передать атмосферу оригинальных картин. Перезапуск актриса назвала преступлением против зрителей.

Много чего пересняли, даже до фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет. И эту картину, если она, не дай бог, выйдет, будут сравнивать, и не в пользу новой, поверьте мне. Это против зрителей преступление. Как они этого не понимают, даже не режиссёр, а те, кто это разрешает.

Съёмки шоу по ленте «Москва слезам не верит» стартовали пару дней назад. Одним из режиссёром ленты выступает постановщик «Слова пацана» Жора Крыжовников.