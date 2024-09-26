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Даже голливудские фильмы не помогают кинотеатрам России нарастить выручку

Даже голливудские фильмы не помогают кинотеатрам России нарастить выручку
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По данным газеты «Коммерсантъ», российские кинотеатры продолжают терять деньги, несмотря на большое количество показываемых зарубежных лент. Как выяснилось, ввозимые в кинотеатры страны голливудские картины не приносят кинотеатрам достаточно выручки.

Сборы российских кинотеатров в первую неделю осени составили порядка 263 млн рублей — годом ранее общая касса была примерно на том же уровне — 260 млн рублей. И это при условии, что в 2024-м в кинотеатры выходило большое количество зарубежных картин.

По мнению экспертов, отсутствие роста выручки связано в первую очередь со снижением посещаемости самих кинотеатров: люди банально стали меньше ходить в кино и предпочитают смотреть всё дома.

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