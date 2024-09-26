Съёмки «Человека-паука 4» с Томом Холландом стартуют в мае 2025 года — инсайдер

Известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello сообщил, что съёмки четвёртой части «Человека-паука» с Томом Холландом начнутся в конце мая 2025 года.

Сколько займёт производство ленты, инсайдер не сообщил. Также появилась информация, что для ленты ищут актёров на главную мужскую и женскую роли. Якобы персонажи этих актёров будут контрастом Питера Паркера. Другими деталями MyTimeToShineHello не поделился.

Фанаты считают, что в новой части «Человека-паука» появится Гарри Осборн, сын Нормана Осборна (Зелёного гоблина) и Гвен Стейси. С девушкой у Питера были романтические отношения в комиксах.

Напомним, в финале «Нет пути домой» Питер теряет тётю Мэй и переезжает в собственную квартиру. После заклинания Доктора Стрэнджа все забывают о существовании Паркера. Он остаётся один и создаёт себе новый костюм без примочек Тони Старка.