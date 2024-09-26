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Хидео Кодзима рассказал, почему работает над экранизацией Death Stranding со студией A24

Хидео Кодзима рассказал, почему работает над экранизацией Death Stranding со студией A24
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О том, что Death Stranding получит экранизацию, стало известно в декабре 2023 года. С тех пор деталей об экранизации игры Хидео Кодзимы почти не было, однако молчание решил развеять сам геймдизайнер.

Он рассказал занятную деталь о работе над лентой. Как оказалось, многие кинокомпании предлагали Кодзиме поработать над лентой по его игре вместе. Они видели картину как крупнобюджетный и масштабный проект, но это видение расходилось с концепцией самого Хидео. И тут пришла A24, которая полностью устроила разработчика.

Другие компании предлагали работать над фильмом с большим бюджетом, но мне эта идея не понравилась. Я хотел бы снять немного другой фильм вместе с A24.

У экранизации Death Stranding пока нет сценариста и режиссёра. Известно, что продюсером выступит создатель игры Хидео Кодзима, а основным производством займётся Hammerstone, работавшая над хоррором «Варвар».

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