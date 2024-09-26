Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра Hamster Kombat про хомяка вернётся в октябре со вторым сезоном и новыми функциями

Игра Hamster Kombat про хомяка вернётся в октябре со вторым сезоном и новыми функциями
Аудио-версия:
Комментарии

Первый сезон Hamster Kombat про хомяка завершился, а игроки, которые провели в игре кучу часов и заработали множество токенов, ждут своих заветных выплат на криптокошельки. На фоне большого скандала разработчики проекта объявили дорожную карту развития игры.

Второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.

Декабрь тоже станет жарким месяцем для проекта: планируется интеграция рекламной сети в продукцию магазина и запуск системы кланов. В 2025 году у разработчиков действительно масштабные планы — выпуск NFT, интеграция с настольными играми, первый соревновательный клановый чемпионат и многое другое.

Листинг Hamster Kombat стартует сегодня в 15:00 мск.

Материалы по теме
Игроков Hamster Kombat обманули: что случилось с «Хомяком»
Игроков Hamster Kombat обманули: что случилось с «Хомяком»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android