Состоялась премьера комедии «Беляковы в отпуске» с Сергеем Светлаковым

Сегодня в кинотеатрах России вышел фильм «Беляковы в отпуске». Главную роль в картине исполнил Сергей Светлаков, который играл Сергея Белякова в шоу «Наша Russia».

Лента рассказывает о семье Беляковых, которая приезжает на отдых в Турцию и попадает в затруднительную ситуацию: по ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всём пытаются с ними конкурировать.

Также в актёрский состав вошли Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат ТНТ.