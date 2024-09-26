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Google ограничила создание новых аккаунтов для жителей России

Google ограничила создание новых аккаунтов для жителей России
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По информации «РИА Новости», которую уже подтвердили в Минцифры, Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян. Несмотря на это, подтверждение авторизации через СМС для ранее созданных учётных записей пока работает.

В Минцифры рекомендуют пользователям Google создать резервные копии данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации.

Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится.

В начале сентября некоторые пользователи уже жаловались на то, что не могут создать новый аккаунт через российский номер телефона.

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