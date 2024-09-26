Начались закрытые отборочные к BB Dacha по «Доте» в Восточной Европе и Китае
Начались закрытые квалификации в последних регионах, участвующих в отборе к топ-турниру BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.
По итогам отборочных в Восточной Европе и Китае определятся последние участники соревнования в Белграде.
Участники закрытых квалификаций BB Dacha по «Доте»:
Восточная Европа
- 1win Team (Россия) — прямое приглашение;
- L1GA TEAM (Восточная Европа) — прямое приглашение;
- One Move (Россия) — прямое приглашение;
- DMS (Восточная Европа) — прямое приглашение;
- Night Pulse (Россия) — победитель первых открытых квалификаций;
- Team N1ntendo (Восточная Европа) — победитель первых открытых квалификаций;
- HYDRA (Россия) — победитель вторых открытых квалификаций;
- Five Beavers (Россия) — победитель вторых открытых квалификаций.
Китай
- Invictus Gaming (Китай) — прямое приглашение;
- Team Zero (Китай) — прямое приглашение;
- Azure Ray (Китай) — победитель первых открытых квалификаций;
- Evil Rabbit (Китай) — победитель вторых открытых квалификаций.
Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 12 коллективов разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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