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Мультфильм «Трансформеры: Начало» выйдет в кинотеатрах России 28 сентября

Мультфильм «Трансформеры: Начало» выйдет в кинотеатрах России 28 сентября
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20 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Трансформеры: Начало» по знаменитой вселенной «Трансформеров». Картина вышла по всему миру, однако так и не добралась до России из-за ухода кинокомпании Paramount из страны.

Тем временем кинотеатры РФ уже опубликовали дату выхода ленты — мультфильм можно будет посмотреть в отечественных киносетях уже 28 сентября. Картину вновь будут показывать с помощью предсеансового обслуживания с дубляжом для стран СНГ.

«Трансформеры: Начало» — это «история происхождения» франшизы на планете Кибертрон, которая рассказывает о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне. Когда-то они были друзьями, однако впоследствии станут злейшими врагами. Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»).

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