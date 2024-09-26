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Начались съёмки комедии «Мэр поневоле» с Яном Цапником и Яной Кошкиной

Начались съёмки комедии «Мэр поневоле» с Яном Цапником и Яной Кошкиной
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Начались сёмки комедии «Мэр поневоле» c Яном Цапником и Яной Кошкиной в главных ролях. На это обратило внимание издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет расскажет о том, как мэр города Николай Николаевич представляет своего нового зама, однако в администрации никто и не догадывается, что ещё неделю назад Катерина Петровна была девушкой с лёгким образом жизни. Она планирует просто наслаждаться жизнью в новом статусе, но всё меняет знакомство с молодым врачом Сергеем, который любит своё дело.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Режиссёром проекта выступает Радда Новикова. В актёрском составе фильма также задействованы Александра Емельянова, Екатерина Кабак, Татьяна Догилева, Константин Карасик, Сергей Фролов и другие.

Лента «скоро» выйдет в эфире ТНТ.

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