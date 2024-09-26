Вышел трейлер ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ — премьера 31 декабря

Телеканал ТНТ представил первый тизер-трейлер комедии «Небриллиантовая рука» — ремейка знаменитого фильма Леонида Гайдая с Юрием Никулиным. Премьера ленты состоится уже 31 декабря в традиционный праздничный период на ТНТ и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно во VK-группе Кинопоиск. Права на видео принадлежат ТНТ.

Действие фильма развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы». Главные роли сыграли Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.