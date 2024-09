Нил Дракманн раскрыл новые детали второго сезона The Last of Us

Создатель вселенной «Одни из нас» и глава студии Naughty Dog Нил Дракманн дал большое интервью Variety о втором сезоне The Last of Us. В нём автор поделился новыми деталями продолжения, съёмки которого идут прямо сейчас в Канаде.

По словам Дракманна, создатели шоу многое вынесли из критики первого сезона. Он подчеркнул, что второй сезон расскажет примерно ту же историю, что и The Last of Us Part 2, однако с углублением в сюжетные линии ведущих персонажей. В игре это казалось бы лишним, однако сериальный формат позволяет показать героев с разных сторон, отмечает автор.

Мы всегда задаёмся вопросами: «Как нам расширить этот мир?» или «Как мы построим этот мир?» Иногда лучший сюрприз для игроков — это когда они видят предысторию событий. «О, это упоминалось в игре», а потом в сериале их ждут подробности произошедшего. Такие моменты делают игру богаче. Для меня это и есть лучшая адаптация [произведения на большой экран].

Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года.