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В России стартовали предзаказы PS5 Pro — консоль привезут в страну 27 ноября

В России стартовали предзаказы PS5 Pro — консоль привезут в страну 27 ноября
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В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовали предварительные заказы PS5 Pro. Консоль можно приобрести за 130 тыс. рублей в обоих магазинах.

Старт продаж консоли во всём мире — 7 ноября, однако в случае покупки у ритейлеров подождать свою PS5 Pro придётся до 27 ноября. Важно, что магазины также предлагают оформить рассрочку до 24 месяцев.

Фото: «Эльдорадо»

Фото: «М.Видео»

PS5 Pro поступит в продажу во всём мире по цене в $ 699 (около 65 тыс. рублей). Устройство получит улучшенное видеоядро, поддержку трассировки лучей и встроенный апскейлер PSSR, разработанный специально для консоли. Главная фишка устройства — поддержка дополнительных режимов в играх (к примеру, сочетание 60 FPS и 4K без потери качества картинки).

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