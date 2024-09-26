Онлайн-мошенники представились Брэдом Питтом и обманули двух девушек на $ 350 тыс.

Онлайн-мошенничество становится всё более актуальной темой по всему миру — злоумышленникам удаётся обмануть самых обычных людей на большие суммы. Именно такая ситуация произошла в Испании, где за последний год арестовали сразу пятерых человек, которые представлялись голливудским актёром Брэдом Питтом.

Как сообщают испанские власти, злоумышленникам удалось войти в доверие к двум девушкам, которые считали, что общались с настоящим артистом в соцсетях. Мошенники убедили их перевести им крупную сумму денег — речь идёт о $ 350 тыс. Сейчас полиции Испании удалось вернуть лишь четверть от переведённых ранее денег.

Представитель актёра Мэтью Хилцик уже прокомментировал информацию от испанских властей. Он резко осудил действия злоумышленников, попросив людей быть бдительнее. Он также напомнил, что Брэд Питт не ведёт соцсети.