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Вышел сюжетный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3

Вышел сюжетный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3
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Компания Konami представила сюжетный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3. У проекта всё ещё нет полноценной даты релиза — игра должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox Korea. Права на видео принадлежат Konami.

В ролике можно увидеть сюжетную завязку культового экшена, действие которого разворачивается в 1960-х. Спецагент Нейкед Снейк отправляется в СССР, чтобы захватить учёного-ядерщика Соколова, который тайно занимается разработкой продвинутого ядерного танка «Шагоход».

Оригинальная игра вышла в 2004 году и получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров. Ремейк в том числе будет переведён на русский язык.

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