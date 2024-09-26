Вышел сюжетный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3

Компания Konami представила сюжетный трейлер ремейка Metal Gear Solid 3. У проекта всё ещё нет полноценной даты релиза — игра должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox Korea. Права на видео принадлежат Konami.

В ролике можно увидеть сюжетную завязку культового экшена, действие которого разворачивается в 1960-х. Спецагент Нейкед Снейк отправляется в СССР, чтобы захватить учёного-ядерщика Соколова, который тайно занимается разработкой продвинутого ядерного танка «Шагоход».

Оригинальная игра вышла в 2004 году и получила очень высокие отзывы от критиков и геймеров. Ремейк в том числе будет переведён на русский язык.