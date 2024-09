Ремейк The Last of Us добавили в подписку PS Plus

26 сентября подписка PlayStation Plus пополнилась новым хитом — ремейком The Last of Us. Игра уже доступна всем подписчикам Extra и Premium без дополнительных трат.

Таким образом, ремейк культовой игры Naughty Dog добрался до подписочного сервиса спустя два года после выхода на PlayStation 5. За это время проект успел выйти на ПК и получить несколько крупных скидок. Разработчики называют именно ремейк ультимативной версией знаменитого проекта.

The Last of Us Part 1 — переиздание оригинальной игры 2013 года с улучшенной графикой и встроенным дополнением Left Behind. Ремейк приняли очень тепло в прессе, однако игроки раскритиковали экшен за очень высокую цену — $ 70, а также вырезанный мультиплеер.