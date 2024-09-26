«Ёжика в тумане» и «Сказку сказок» покажут в кинотеатрах России 17 октября

Компании «Кино.Арт.Про» и «Союзмультфильм» объявили о выпуске культовых мультфильмов «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок» на большом экране. Обе ленты можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 17 октября.

Видео доступно во VK-группе Кино.Арт.Про. Права на видео принадлежат «Союзмультфильму».

Будущая премьера станет первым появлением мультфильмов на большом экране. Обе работы Юрия Норштейна зрители смогут увидеть в улучшенном качестве в честь юбилеев: «Ёжику в тумане» в следующем году исполнится 50 лет, а «Сказка сказок» в январе отпраздновала 45-летие.

Ранее с «Ёжиком в тумане» и памятными монетами в России произошёл скандал.