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Вышел трейлер «Балерины» — боевика по «Джону Уику» с Аной де Армас

Вышел трейлер «Балерины» — боевика по «Джону Уику» с Аной де Армас
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Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер фильма «Балерина» — спин-оффа серии боевиков «Джон Уик» с Киану Ривзом. Премьера картины состоится 6 июня 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Балерина» расскажет историю профессиональной балерины, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас, а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Ранее актриса называла ленту «опасным и сексуальным фильмом» в духе франшизы.

Изначально «Балерина» должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр серии. Как сообщают СМИ, недавние тестовые показы фильма полностью провалились.

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