В шутере The Finals стартовал четвёртый сезон с новой картой, боевым пропуском и рейтингом

26 сентября в сетевом шутере The Finals стартовал четвёртый сезон поддержки. Апдейт уже доступен всем игрокам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Четвёртый сезон стал крупнейшим апдейтом в истории The Finals. Вместе с ним в шутер добавили новую карту Fortune Stadium, три новых оружия, спонсоров с уникальными наградами, возможность кастомизировать прицел, улучшенный рейтинговый режим и новый боевой пропуск с 106 уровнями. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге игры в Steam.

Третий сезон поддержки The Finals доступен полностью бесплатно для всех игроков. Он продлится несколько месяцев, после чего разработчики из Embark Studios представят пятый сезон. Чему он будет посвящён, пока неизвестно.