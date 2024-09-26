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В шутере The Finals стартовал четвёртый сезон с новой картой, боевым пропуском и рейтингом

В шутере The Finals стартовал четвёртый сезон с новой картой, боевым пропуском и рейтингом
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26 сентября в сетевом шутере The Finals стартовал четвёртый сезон поддержки. Апдейт уже доступен всем игрокам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Четвёртый сезон стал крупнейшим апдейтом в истории The Finals. Вместе с ним в шутер добавили новую карту Fortune Stadium, три новых оружия, спонсоров с уникальными наградами, возможность кастомизировать прицел, улучшенный рейтинговый режим и новый боевой пропуск с 106 уровнями. С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном блоге игры в Steam.

Третий сезон поддержки The Finals доступен полностью бесплатно для всех игроков. Он продлится несколько месяцев, после чего разработчики из Embark Studios представят пятый сезон. Чему он будет посвящён, пока неизвестно.

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