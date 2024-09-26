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Листинг Хомяка Hamster Kombat: сколько стоят монеты

Монеты Hamster Kombat про хомяка вышли на листинг
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26 сентября, в 15:00 по Москве, состоялся листинг монет из кликера Hamster Kombat. Теперь пользователи могут конвертировать все свои заработанные монеты в криптовалюту Hmstr и продать её на бирже.

В данный момент игроки массово обменивают свои средства — из-за этого курс монеты начал стремительно снижаться. Ожидается, что активные игроки смогут рассчитывать на заработок в размере от $ 10 до $ 60 (около 925 рублей — 5,5 тыс. рублей).

Фото: Bybit

Напомним, второй сезон Hamster Kombat стартует в октябре. В этом же месяце игра получит внешние платёжные системы и расширенную библиотеку внутренних игр. В ноябре авторы планируют реализовать выпуск первых тайтлов от сторонних разработчиков в рамках Hamster Kombat.

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