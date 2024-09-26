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Чемпионский состав Team Liquid по «Доте» лишился игрока

Чемпионский состав Team Liquid по «Доте» лишился игрока
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Чемпионский состав Team Liquid по Dota 2, занявший первое место на турнире The International 2024, лишился игрока. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Несмотря на успешное выступление в рамках главного турнира года по «Доте», даже Team Liquid не смогла избежать перемен в составе. Так, ростер покинул израильский киберспортсмен Нета 33 Шапира, занимавший третью позицию. Кто заменит киберспортсмена, пока официально неизвестно, но, по слухам, к «жидким» присоединится Йонас SabeRLighT- Волек из Чехии.

Возможный состав Team Liquid по «Доте»:

  • Майк miCKe Ву;
  • Михал Nisha Янковски;
  • Йонас SabeRLighT- Волек;
  • Самуэль Boxi Сван;
  • Айден iNSaNiA Саркои;
  • Уильям Blitz Ли (тренер).

Ранее в Сети появились слухи о том, что Нета 33 Шапира станет новым игроком состава Tundra Esports по Dota 2.

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