Чемпионский состав Team Liquid по «Доте» лишился игрока

Чемпионский состав Team Liquid по Dota 2, занявший первое место на турнире The International 2024, лишился игрока. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Несмотря на успешное выступление в рамках главного турнира года по «Доте», даже Team Liquid не смогла избежать перемен в составе. Так, ростер покинул израильский киберспортсмен Нета 33 Шапира, занимавший третью позицию. Кто заменит киберспортсмена, пока официально неизвестно, но, по слухам, к «жидким» присоединится Йонас SabeRLighT- Волек из Чехии.

Возможный состав Team Liquid по «Доте»:

Майк miCKe Ву;

Михал Nisha Янковски;

Йонас SabeRLighT- Волек;

Самуэль Boxi Сван;

Айден iNSaNiA Саркои;

Уильям Blitz Ли (тренер).

Ранее в Сети появились слухи о том, что Нета 33 Шапира станет новым игроком состава Tundra Esports по Dota 2.