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Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ

Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ
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Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг самых популярных российских сериалов, выходивших на телевидении с января по сентябрь 2024 года. Среди новинок в сегменте аудитории от 14 до 44 лет в городах страны с населением свыше 100 тыс. человек возглавило чарт комедийное шоу «Казачок» с Алексеем Лукиным.

Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя», а третье — «Волшебному участку» с Николаем Наумовым в главной роли.

Топ-10 самых популярных российских сериалов 2024 года на ТВ:

  1. «Казачок»;
  2. «Универ. 13 лет спустя»;
  3. «Волшебный участок»;
  4. «Банда «Зиг Заг»;
  5. «Повышая градус»;
  6. «Склифосовский 11»;
  7. «Наследство»;
  8. «СашаТаня»;
  9. «Как Деревянко Ломоносова играл»;
  10. «Ресторан по понятиям 3».

Семь сериалов из десятки были показаны в эфире телеканала ТНТ.

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