Названы самые популярные российские сериалы 2024 года на ТВ
Онлайн-кинотеатр Premier опубликовал рейтинг самых популярных российских сериалов, выходивших на телевидении с января по сентябрь 2024 года. Среди новинок в сегменте аудитории от 14 до 44 лет в городах страны с населением свыше 100 тыс. человек возглавило чарт комедийное шоу «Казачок» с Алексеем Лукиным.
Второе место досталось комедии «Универ. 13 лет спустя», а третье — «Волшебному участку» с Николаем Наумовым в главной роли.
Топ-10 самых популярных российских сериалов 2024 года на ТВ:
- «Казачок»;
- «Универ. 13 лет спустя»;
- «Волшебный участок»;
- «Банда «Зиг Заг»;
- «Повышая градус»;
- «Склифосовский 11»;
- «Наследство»;
- «СашаТаня»;
- «Как Деревянко Ломоносова играл»;
- «Ресторан по понятиям 3».
Семь сериалов из десятки были показаны в эфире телеканала ТНТ.
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