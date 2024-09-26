Вышел трейлер 2-го сезона «Терапии» от авторов «Теда Лассо»

Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Терапия». В ролике показали знакомых героев, сюжетную завязку продолжения и ряд забавных моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая собственную.

Автором сериала выступает Билл Лоуренс — создатель «Клиники» и «Теда Лассо». В производстве ему помогает Бретт Голдстин, который играл Роя Кента в шоу про футбольного тренера.

Премьера второго сезона состоится 16 октября в стриминговом сервисе Apple TV+.