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Вышел трейлер 2-го сезона «Терапии» от авторов «Теда Лассо»

Вышел трейлер 2-го сезона «Терапии» от авторов «Теда Лассо»
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Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Терапия». В ролике показали знакомых героев, сюжетную завязку продолжения и ряд забавных моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает про психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая собственную.

Автором сериала выступает Билл Лоуренс — создатель «Клиники» и «Теда Лассо». В производстве ему помогает Бретт Голдстин, который играл Роя Кента в шоу про футбольного тренера.

Премьера второго сезона состоится 16 октября в стриминговом сервисе Apple TV+.

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