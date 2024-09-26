Ремейк триллера «Не говори никому» выйдет в онлайне 1 октября

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Кинокомпания Universal Pictures назвала дату выхода ремейка триллера «Не говори никому» в цифре. Картину можно будет посмотреть в стриминговых сервисах уже 1 октября.

Премьера хоррора с Джеймсом Макэвоем в мировом прокате состоялась 13 сентября. За время показов лента заработала $ 45 млн при бюджете в $ 15 млн. Скорее всего, лента полностью окупилась и приносит своим создателям прибыль.

Триллер выступает ремейком одноимённого датского фильма 2022 года. Согласно синопсису, пара вместе с дочерью получает приглашение от знакомых посетить их загородный дом. Однако долгожданный отдых вскоре превращается в психологический кошмар.

Ещё в ленте снялись Эшлинг Франчози («Соловей»), Маккензи Дэвис («Терминатор: Тёмные судьбы»), Скут Макнэйри («Ограбление казино») и другие. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс, поставивший «Райское озеро» и «Женщину в чёрном».