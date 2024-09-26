Вышел большой тизер второго сезона сериала The Last of Us

Компания HBO опубликовала большой тизер второго сезона сериала The Last of Us. В ролике показали основых героев продолжения, множество новых кадров и орду заражённых.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на buht The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. К своим ролям во втором сезоне The Last of Us вернутся Педро Паскаль и Белла Рамзи — к ним присоединятся Изабела Мерсед (Дина), Дэнни Рамирес (Мэнни), Тати Габриэль (Нора), Ариэла Барер (Мел) и другие актёры.

Премьера второго сезона сериала The Last of Us состоится в первой половине 2025 года в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата пока не раскрывается.

Персональный постеры

Фото: HBO