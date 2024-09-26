Вышел новый трейлер мультфильма «Течение» про милого чёрного котика

Вышел новый трейлер мультфильма «Течение» (Flow), который высоко оценили посетители Каннского кинофестиваля в этом году. Ко всему прочему, на предстоящем «Оскаре» лента поборется в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Видео доступно на YouTube-канале Janus Films. Права на видео принадлежат Dream Well Studio.

Согласно синопсису, кот просыпается в мире, погружённом под воду, где не осталось людей. Ему удаётся найти убежище на лодке вместе с другими животными, однако ужиться с ними оказывается ещё сложнее, чем преодолеть свой страх воды. Но каждому предстоит научиться жить с теми, кто отличается от них, и адаптироваться к новому дивному миру.

Мировая премьера мультфильма состоится 6 декабря.